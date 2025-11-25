БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Експертът Минчо Коралски предупреждава за рискове и правни капани

телк комисиите вече имат пълен достъп здравните досиета пациентите
Снимка: Архив
Слушай новината

Увеличаването на броя на ТЕЛК решенията през последните пет години отново постави на дневен ред въпроса за евентуални злоупотреби в системата. По данни на Министерството на труда и социалната политика издадените решения са нараснали в пъти, което провокира сериозен обществен дебат. Бившият социален министър Минчо Коралски коментира темата в студиото на "Денят започва", като подчерта, че проблемите са системни и не могат да бъдат решени чрез прибързани проверки и ретроактивни мерки.

"Определено не сме най-здравата нация в ЕС – водим по сърдечносъдови, онкологични, диабетни, неврологични и психически заболявания", каза Коралски.

Според него общият брой на хората с увреждания в България е сравним със средните нива в Европа и статистически не показва аномалия.

Скандалите с фалшиви ТЕЛК решения обаче остават.

"Фалшификациите не започват в комисията. Те започват много преди това – в лабораториите и медицинските центрове, които издават документи, че човек е в тежко състояние", обясни той и подчерта, че ТЕЛК работи по документи", което прави системата уязвима.

Един от основните дефицити според Коралски е липсата на пълна интеграция между здравното електронно досие и ТЕЛК системата:

"Не разбирам защо хората носят купища документи, след като информацията би трябвало да е достъпна електронно. Така лесно ще се отличи реалното заболяване от фиктивното."

Коралски припомни и че НОИ извършва допълнителен контрол на всички решения, но и там проверката е само върху документация. Според него анонсираните масови проверки на ТЕЛК решения от последните пет години крият сериозни правни и практически рискове.

"Ретроактивното действие на закона е изключително ограничено. Как ще се връщат средства – административно или съдебно? Какво се случва, ако човек вече е починал? Кой ще носи отговорност?", попита Коралски.

Той подчерта, че подобна проверка би блокирала работата на НОИ, който и без това обработва нови пенсии със сериозно забавяне.

Друг чувствителен въпрос е лавинообразното увеличение на личните асистенти – от около 20 000 преди няколко години до почти 90 000 днес.

Според Коралски това не е непременно индикация за злоупотреби:

"Право на лична помощ имат хора, на които ТЕЛК е определил нужда от чужда помощ. Преди пандемията бяха около 30 000. Сега, заедно с децата, са над 100 000. Това е максималният реалистичен капацитет според броя на нуждаещите се."

Той обаче признава, че има случаи, които трябва да бъдат проверени – например асистенти, които живеят в друг град от човека, на когото би трябвало да помагат.

Коралски предупреди, че реформата трябва да бъде внимателно планирана:

"Ако има злоупотреби, те трябва да се пресекат, но не бива рестрикцията да се насочва към всички. Трябва персонализирана, а не хаотична реформа."

Той засегна и друга тема – ниското заплащане на социалните работници:

"Това не са чиновници. Те работят пряко с хората, а получават 1600–1800 лв. Заплащането демотивира кадрите, което влияе на качеството на цялата система."

Коралски призова за по-задълбочен и последователен подход към реформите в социалната система.

Вижте целия разговор във видеото

#хора с ТЕЛК #фалшиви ТЕЛК решения #ТЕЛК комисии #Минчо Коралски

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Здраве

Иван Кокалов: Ще настъпи хаос в здравната система
Иван Кокалов: Ще настъпи хаос в здравната система
Студенти помагат на хора, претърпели инсулт Студенти помагат на хора, претърпели инсулт
Чете се за: 03:02 мин.
Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
„Диабетът е с размери на епидемия": Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София „Диабетът е с размери на епидемия": Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София
Чете се за: 02:10 мин.
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
"Пирогов" - 125 години грижа за живота "Пирогов" - 125 години грижа за живота
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията? Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ