Шестима българи влизат в битка за нови силни резултати в Милано/Кортина

Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Алпийски ски, биатлон и ски скокове с родно участие в днешната олимпийска програма

Шестима българи влизат в битка за нови силни резултати в Милано/Кортина
Снимка: Startphoto.bg
Шестима български състезатели в три различни спорта ще стартират в днешния ден от програмата на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина.

Първи от националите на старт ще застане алпиецът Калин Златков, който ще участва в гигантския слалом в Бормио. Първият манш е с начален час 11:00, а вторият ще започне в 14:30 часа.

След 15:00 часа вниманието ще бъде насочено към биатлонното трасе в Антхолц-Антерселва, където в спринта на 7.5 километра при жените ще стартират Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова и Валентиина Димитрова. Очакванията за силно представяне са напълно основателни, след като Христова спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 20 километра по-рано тази седмица.

Вечерта, от 19:45 часа, на голямата шанца в Предацо Владимир Зографски ще направи нов опит да се намеси сред водещите в ски скоковете. Българинът ще търси по-предно класиране след 32-ото си място на малката шанца преди пет дни.

Освен стартовете с българско участие, в днешния състезателен ден ще бъдат разпределени още пет комплекта отличия - в паралелното състезание по бабуни при жените в ските свободен стил, в щафетата 4 по 7.5 км по ски бягане за жени, на 500 метра в бързото пързаляне с кънки при мъжете, в скелетона за жени и на 1500 метра в шорттрека при мъжете.

В програмата са включени още квалификации в дисциплината биг еър при жените в ските свободен стил, както и срещи от турнирите по кърлинг за мъже и по хокей на лед при мъжете и жените.

Програма на предаванията по БНТ днес, 14 февруари:

БНТ 1
15:30 - Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж
15:40 - Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

БНТ 3
10:55 - Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
12:55 - Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро
14:25 - Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
15:45 - Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:45 - Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо
22:00 - Хокей на лед (мъже): САЩ – Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи
0:40 Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж

