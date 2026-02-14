Седем комплекта медали бяха раздадени в седмия ден на Игрите в Милано/Кортина 2026

Седем комплекта медали бяха разпределени в седмия състезателен ден на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина 2026, като България имаше представители в биатлона и ски бягането.

Най-предно класиране от българите записа Благой Тодев, който завърши 42-и в спринта на 10 километра при мъжете в биатлона. Победата в дисциплината спечели Кентен Фийон Майе с време 22:53.1 минути и без грешка в стрелбата (0+0). Втори остана Ветле Кристиансен на 13.7 секунди (0+0), а трети се нареди Стурла Холм Легрейд на 15.9 секунди (0+0).

Тодев финишира на 2:30.5 минути от победителя с една грешка в стрелбата (1+0). Константин Василев е 56-и на 2:59.2 (0+4), Владимир Илиев – 70-и на 3:24.7 (2+2), а Антон Синапов – 82-и на 4:11.3 минути (0+3).

В ски бягането, в интервалния старт на 10 километра свободен стил, олимпийската титла завоюва Йоханес Клаебо с време 20:36.2 минути. Французинът Матис Делож остана втори на 4.9 секунди, а Ейнар Хедегард (Норвегия) завърши трети на 14.0 секунди. Българите Марио Матиканов и Даниел Пешков се наредиха съответно 49-и (+2:24.3) и 67-и (+3:18.6).

В сноубордкроса при жените златото спечели Джоузи Баф (Австралия), пред Ева Адамчикова (Чехия) и Микела Мойоли (Италия).

В бързото пързаляне с кънки на 10 000 метра при мъжете триумфира Методей Илек (Чехия) с 12:33.43 минути. Владимир Семируний (Полша) остана втори с 12:39.08, а Йорит Бергсма (Нидерландия) завърши трети с 12:40.48.

В халфпайпа при мъжете в сноуборда Юто Тоцука (Япония) грабна златото с 95.00 точки, пред Скоти Джеймс (Австралия) с 93.50 и Рюсей Ямада (Япония) с 92.00.

Първо отличие за Великобритания на Игрите донесе Мат Уестън, който спечели титлата в скелетона при мъжете с общо време 3:43.33 минути. Германците Аксел Юнг (+0.88) и Кристофер Гротхер (+1.07) допълниха подиума.

Изненадата на деня дойде във фигурното пързаляне при мъжете, където Михаил Шайдоров (Казахстан) триумфира с общ сбор от 291.58 точки (92.94 в кратката и 198.64 във волната програма). Японците Юма Кагияма (280.06) и Шун Сато (274.90) останаха със сребро и бронз.

Всички медалисти от седмия ден на Игрите в Милано-Кортина 2026 - седем финала:

биатлон, спринт на 10 километра за мъже:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 22:53.1 минути (0+0 грешки при стрелбата)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - на 13.7 секунди (0+0)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - на 15.9 секунди (0+0)

- - -

42. Благой Тодев (България) - на 2:30.5 минути (1+0)

- - -

56. Константин Василев (България) - на 2:59.2 минути (0+4)

- - -

70. Владимир Илиев (България) - на 3:24.7 минути (2+2)

- - -

82. Антон Синапов (България) - на 4:11.3 минути (0+3)

ски бягане, интервален старт на 10 километра свободен стил за мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 20:36.2 минути

2. Матис Делож (Франция) - на 4.9 секунди

3. Ейнар Хедегард (Норвегия) - на 14.0

- - -

49. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 2:24.3 минути

- - -

67. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 3:18.6 минути

сноуборд, сноубордкрос, жени:

1. Джоузи Баф (Австралия)

2. Ева Адамчикова (Чехия)

3. Микела Мойоли (Италия)

10 000 метра бързо пързаляне с кънки, мъже:

1. Методей Илек (Чехия) - 12:33.43 минути

2. Владимир Семируний (Полша) - 12:39.08

3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 12:40.48

Сноуборд, халфпайп, мъже:

1. Юто Тоцука (Япония) – 95.00

2. Скоти Джеймс (Австралия) – 93.50

3. Рюсей Ямада (Япония) – 92.00

Скелетон, мъже:

1. Мат Уестън (Великобритания) - 3:43.33 минути

2. Аксел Юнг (Германия) - на 0.88 секунди

3. Кристофер Гротхер (Германия) - на 1.07 секунди

фигурно пързаляне, мъже:

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291.58 точки

(92.94 кратка програма и 198.64 волна програма)

2. Юма Кагияма (Япония) - 280.06 (103.07 и 176.99)

3. Шун Сато (Япония) - 274.90 (88.70 и 186.20)