Българският ски скачач Владимир Зографски показа впечатляващо представяне във втората официална тренировка на голямата шанца преди утрешното състезание на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Зографски направи най-добрия си втори скок от 16-а стартова позиция, приземявайки се на 129.0 метра и събирайки 80.7 точки, което му осигури второто място за деня. В първия си опит той бе 14-и с 127.0 метра и 71.2 точки, а в третия скок постигна 127.5 метра и 70.1 точки.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) остана трети с 78.5 точки след също впечатляващ втори опит от 127.5 метра. Най-добър резултат днес постигна лидерът в Световната купа Домен Превц (Словения) със 138.5 метра и 90.8 точки.

Състезанието на голямата шанца е утре от 19:45 часа, а Зографски ще търси подобрение след 32-ото си място в надпреварата на малката шанца в Предацо преди четири дни.