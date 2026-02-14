САЩ с категорична крачка към медалите в женския хокей на лед в Милано/Кортина 2026

Женският национален отбор на САЩ по хокей на лед записа убедителна победа с 6:0 над домакина Италия в четвъртфиналите на турнира от програмата на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина 2026.

Американките решиха всичко още във втория период, когато реализираха пет попадения и окончателно сломиха съпротивата на съперника. Селекцията на Джон Вроблевски продължава безгрешния си ход в Милано/Кортина, като до момента има пет победи от пет мача и се намира само на две крачки от златните отличия.

С два гола за успеха се отличи Кендъл Койн Скофийлд. Меган Келър, Лайла Едуардс и Брита Кърл записаха по попадение и асистенция, а Хана Билка също се разписа. Звездата на тима Каролайн Харви добави две асистенции и вече има девет точки по системата „гол+пас“ от началото на турнира, с което оглавява тази класация. Тайлър Хайзе също завърши срещата с две асистенции.

Съперникът на САЩ в полуфиналите ще стане ясен след двубоя между олимпийските шампионки от Канада и Германия.

В другия четвъртфинал Швеция надделя над Чехия с 2:0. Чехкините удържаха нулево равенство в първата третина, но в 24:47 минута Хана Олсон откри резултата при числено превъзходство. В самия край Хилда Свенсон оформи крайния резултат с попадение на празна врата. Вратарката Еба Свенсон Треф записа втори "сух“ мач в турнира. Швеция ще очаква победителя от срещата между Финландия и Швейцария.