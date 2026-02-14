БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Ще разберем тази събота! Гледайте състезанието от 15:40 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

лора христова бронзов медал игрите милано кортина 2026 галерия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След подвига с бронзова стойност на Лора Христова в индивидуалната дисциплина е време за нови емоции с българско участие в биатлона на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Ще успее ли отборът ни в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова да ни донесе още радост и нова сензация, този път в спринтовата дисциплина 7,5 км в Антхолц-Антерселва?

Нямаме търпение да разберем!

Гледайте състезанието днес, 14 февруари от 15:40 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Свързани статии:

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
Чете се за: 03:22 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
3
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
5
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Биатлон

Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026
Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026
Шестима българи влизат в битка за нови силни резултати в Милано/Кортина Шестима българи влизат в битка за нови силни резултати в Милано/Кортина
Чете се за: 03:20 мин.
Лора Христова ще стартира с номер 25 в спринта на 7.5 км Лора Христова ще стартира с номер 25 в спринта на 7.5 км
Чете се за: 00:45 мин.
Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара
Чете се за: 01:27 мин.
Благой Тодев с най-добро класиране от българите в спринта на 10 км в Милано/Кортина Благой Тодев с най-добро класиране от българите в спринта на 10 км в Милано/Кортина
Чете се за: 02:02 мин.
Французинът Кантен Фийон Майе завоюва втори златен медал от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона Французинът Кантен Фийон Майе завоюва втори златен медал от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Иван Демерджиев смята, че обществото има право на цялата истина по случая "Петрохан" Иван Демерджиев смята, че обществото има право на цялата истина по случая "Петрохан"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Слънчева събота с валежи от дъжд следобед
Чете се за: 02:37 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ