Шествие предхожда третия етап на Джиро д'Италия в Пловдив

Преди официалния старт на третия етап от Джиро д‘Италия Пловдив - София, централната градска част оживя с празнично шествие с участието на музиканти, артисти, студенти и културни институти от Пловдив. Шествието, в което се включиха и граждани и гости на града, започна на Дом „Васил Левски“, премина през пешеходната зона и завърши на стартовата площадка на площад „Централен“.

Иначе състезателите стартираха от площад „Централен“ в града под тепетата и ще трябва да изминат 175 километра до финала в София, който ще бъде пред сградата на Парламента.

Днешният трети етап от Джирото – последен от домакинството на България на колоездачната Обиколка на Италия, ще включва леко изкачване до Боровец и след това спускане към София, като финалът се очаква да бъде около 17:00 часа.

След масовото падане 23 километра преди финала на втория етап от Джирото от Бургас до Велико Търново обаче няколко състезатели няма да успеят да продължат участието си в Обиколката.

Най-много пострада отборът на ОАЕ, след като със сигурност надпреварата напускат Марк Солер, Джей Вайн и Адам Йейтс. Освен тях, Сантяго Буитраго, Адне Холтер и Андреа Вендраме също не стартираха в третия.

Гледайте състезанието на живо по БНТ 3!