НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
НА ЖИВО: Вторият ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Проследете финалите и на 10 май от 14:00 часа по БНТ 2!

И тази година Варна събира световния елит в спортната гимнастика. В началото на сезона е време за сверяване на часовниците и най-добрите ще стартират със Световната купа в морската ни столица.

Над 120 са участниците, сред които олимпийски и световни медалисти.

България спори за отличията с пълни отбори при мъжете и жените.

Първият ден от Световната купа по спортна гимнастика във Варна донесе силни емоции за българските фенове, след като 18-годишният Давид Иванов спечели златния медал на кон с гривни. Младият талант изигра отлично съчетанието си и с оценка от 14.633 точки оглави класирането, записвайки втори триумф в сериите и затвърждавайки статута си на една от големите надежди на родната гимнастика.

В другия финал с българско участие Димитър Димитров се класира на пето място на земя с 13.133 точки. Националът показа стабилно представяне, но допуснати неточности в ключови моменти го лишиха от възможност да се бори за медалите. Въпреки това изявата му е обнадеждаваща, особено след тежката контузия, от която се възстановяваше през последните месеци.

Силното начало на България във Варна дава основания за оптимизъм и преди втория ден на надпреварата, в който страната ни ще има още петима финалисти с амбиции за нови отличия пред родна публика.

Не пропускайте развръзката на състезанията с финалите и на 10 май от 14:00 часа по БНТ 2!

България с двама финалисти в първия ден на Световната Купа по спортна гимнастика във Варна
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
