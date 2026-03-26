Шиникова е на четвъртфинал в Египет

Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Шиникова елиминира квлификантката Ксения Ерш (Беларус) с 6:3, 6:3 за 85 минути.

Двата сета се развиха идентично, като 25-годишната левичарка Ерш повеждаше с по 3:1 гейма в тях, но по-опитната 34-годишна българка успяваше да реализира обрат, за да триумфира.

Шестата в схемата Ива Иванова отпадна във втория кръг поединично след поражение от преминалата през квалификациите Мафи Остерайхер (Австрия) с 6:4, 1:6, 3:6 след почти два часа на корта.

19-годишната българка навакса ранен пасив от 1:3 и спечели първия сет, но във втората част успя да вземе само гейм. В решителния трети сет Остерайхер на два пъти пропиля брейк аванс, но след 3:3 взе три поредни гейма, а с това си осигури и победата в мача.

В схемата на двойки Шиникова и Иванова са поставени под номер 1 и по-късно днес ще играят на четвъртфиналите срещу Ксения Ерш и Устиния Лековцева (Русия).