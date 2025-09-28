БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Шиникова се класира за основната схема на WТА 125 турнир в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира за жени на твърда настилка от категория WТА 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под №2 в пресявките, победи Надя Колб (Украйна) с 6:2, 6:4 за около час игра.

Шиникова направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперничката си в петия гейм и без проблеми затвори срещата с втория си мачбол.

Жребият за основната схема ще бъде изтеглен по-късно днес и тогава ще стане ясна опонентката на българката на старта на надпреварата.

# Изабелла Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
И трета българка е задържана в Русия
2
И трета българка е задържана в Русия
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
3
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
6
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Тенис

Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на световния шампионат по тенис на корт за спортисти със синдром на Даун
Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на световния шампионат по тенис на корт за спортисти със синдром на Даун
Осма титла на двойки за Антъни Генов Осма титла на двойки за Антъни Генов
Чете се за: 01:12 мин.
Елизара Янева загуби на полуфиналите на сингъл на турнир в Пазарджик Елизара Янева загуби на полуфиналите на сингъл на турнир в Пазарджик
Чете се за: 02:00 мин.
Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна от турнир във Франция Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна от турнир във Франция
Чете се за: 01:17 мин.
Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село" Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село"
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ