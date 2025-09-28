БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол

Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха полуфиналите на турнира в Токио

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Двамата са поставени на първите две позиции в схемата на турнира.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТP 500 с награден фонд 2.22 милиона долара

Алкарас се наложи над американеца Брандън Накашима с 6:2, 6:4 за час и 21 минути игра. Два пробива бяха достатъчни за испанеца в първия сет, а във втората част Карлос Алкарас пробив за 3:2 и поведе с 4:2. При 5:3 Накашима отрази три мачбола и намали за 5:4, но на свой сервис Алкарас приключи двубоя при 6:4.

На полуфиналите водачът в схемата ще се изправи срещу четвъртия поставен Каспер Рууд (Норвегия), който се справи с австралиеца Александър Вукич 6:3, 6:2 в мач, продължил само 59 минути.

Шампионът от 2022 година Тейлър Фриц, който е поставен под №2 в схемата, преодоля сънародника си Себастиан Корда с 6:3, 6:7(5), 6:3 за два часа и 20 минути игра и също намери място на полуфиналите.

Фриц поведе след успешен първи сет, но последва още по-оспорван втори, в който нямаше пробиви и бе решен след тайбрек в полза на Корда. В средата на третия сет Тейлър Фриц реализира ключов пробив и дръпна с 5:2, след което затвори срещата при втория си мачбол 6:3.

Фриц ще се изправи срещу друг американец на полуфиналите - Дженсън Брууксби, който елиминира третия поставен Холгер Руне (Дания) с 6:3, 6:3 за час и 32 минути.

#тенис турнир в Токио 2025 #Карлос Алкарас #Тейлър Фриц

