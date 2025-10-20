Шофьор загина след катастрофа между Златица и с. Челопеч

Около 00.50 часа на 18 октомври в Районното управление в Пирдоп е постъпил сигнал за пътен инцидент между Златица и с. Челопеч на Подбалканския път. На място е установено, че са катастрофирали три леки автомобила – БМВ, "Мерцедес" и "Тойота".

Единият от шофьор е бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като към 6.30 ч. същия ден постъпила информация, че е починал.

Друг от шофьорите е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.