"Шоколадова инфлация": Рекордно високи цени на Великденските лакомства в Румъния

В навечерието на Великденските празници рафтовете на големите вериги магазини в Румъния са отрупани с традиционните шоколадови десерти, но цената им е рекордо висока и това ги превръща в луксозна стока.

Цената на едно шоколадово зайче достига 46 леи (9,03 евро), а шоколадовите яйца струват между 10 и 18 леи (1,96 и 3,53 eвро), в зависимост от грамажа и фирмата производител.

Като основни причини за явлението експерти посочват недостига на суровини, съчетан с високи разходи за енергия и логистика в Европа и САЩ, и дори определят явлението като "шоколадова инфлация" в Румъния.

Най-новите данни на Евростат показват 40 процента увеличение на цените на Великденските лакомства в Румъния в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение този показател е 24 на сто в Полша, 20 процента в Гърция и Германия и 17 на сто в България.