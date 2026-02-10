БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще бъде ли повдигнато обвинение на футболиста, хванат да шофира в нетрезво състояние

Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Очаква се от Столичната дирекция на полицията да дадат повече информация за ареста на футболиста на ЦСКА – Дейвид Пастор.

Прокуратурата предстои да реши дали да бъде повдигнато обвинение срещу него.

Вчера стана ясно, че той е задържан за 24 часа. По данни от разследването бразилецът не е спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол.

Ръководството на ЦСКА излезе с позиция по случая като осъди действията на бразилския защитник.

#футболист #шофиране в нетрезво състояние #цска

