Ще бъде ли повдигнато обвинение на футболиста, хванат да шофира в нетрезво състояние

Очаква се от Столичната дирекция на полицията да дадат повече информация за ареста на футболиста на ЦСКА – Дейвид Пастор.
Прокуратурата предстои да реши дали да бъде повдигнато обвинение срещу него.
Вчера стана ясно, че той е задържан за 24 часа. По данни от разследването бразилецът не е спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.
Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол.
Ръководството на ЦСКА излезе с позиция по случая като осъди действията на бразилския защитник.