Аферата "Епстийн": Гилейн Максуел поиска помилване от Тръмп

Съучастничката на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, Гилейн Максуел, поиска помилване от президента Доналд Тръмп преди да се съгласи да говори за отношенията си с осъдения сексуален престъпник.



Максуел е единственият човек осъден за престъпление свързано с Епстийн и изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Тя беше призована пред комисия на Конгреса на Съединените щати, но отказа да отговаря на въпроси.

Адвокатът й каза, че Тръмп както и бившият президент Бил Клинтън са невинни в аферата "Епстийн", но само Максуел би могла да го потвърди след като получи помилването.

От Белия дом вече заявиха, че не обсъждат никаква снизходителност по отношение на присъдата на Максуел.