Щутгарт се върна на победния път с разгром над Кьолн

Щутгарт постигна първата си победа за новия сезон в Бундеслигата, след като се наложи категорично с 4:1 над Кьолн у дома в среща от втория кръг. Така швабите продължиха успешната си серия срещу този съперник и вече нямат поражение в последните осем шампионатни двубоя помежду им.

Домакините имаха нужда от силна реакция след тежкото поражение с 1:5 от Байерн Мюнхен на старта на кампанията и успяха да я покажат пред своите привърженици.

Щутгарт поведе в 39-ата минута. Билал Ел Ханус намери път към вратата на гостите и осигури аванс на тима си преди почивката.

След паузата домакините увеличиха оборотите и в 60-ата минута Гриша Промел удвои преднината им. Четвърт час по-късно Ермедин Демирович практически сложи точка на спора, след като се разписа за 3:0.

Кьолн все пак стигна до почетно попадение. В 81-ата минута Мариус Бюлтер намали изоставането на гостите до 1:3, но това не промени развоя на срещата.

Последната дума отново имаше Щутгарт. В 90-ата минута Йоша Вагноман отбеляза четвъртия гол за домакините и оформи крайното 4:1.

С успеха Щутгарт събра три точки и заема седмото място във временното класиране. Кьолн също е с три точки след първите два кръга, но се намира непосредствено зад своя съперник на осмата позиция.







