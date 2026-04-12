Шуре Демисе постави нов рекорд на Маратона на Париж

Шуре Демисе записа впечатляващ успех на Маратона на Париж, поставяйки нов рекорд на трасето с време 2:18:34 часа – повече от минута по-добро от досегашното върхово постижение.

Етиопката изпревари сънародничката си Мисгане Алемайаху и кенийката Магдалине Масаи, които останаха съответно втора и трета.

При мъжете триумфира Йеманеберхан Крипа, който направи решителен ход в заключителните километри и финишира с време 2:05:19 часа. Състезанието беше изключително оспорвано, като група от седем бегачи се движеше заедно до 35-ия километър, но в края Крипа се откъсна и не остави шанс на съперниците си.

Втори остана Байелигн Тешагер, а трети завърши кениецът Сила Кипто.

Над 60 хиляди участници взеха участие в тазгодишното издание на маратона, чийто финал традиционно бе на булевард „Фош“, в близост до Триумфалната арка.