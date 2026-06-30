Швейцария върна на Нигерия 18 бронзови скулптури от Бенин

Швейцарските власти върнаха на Нигерия 18 бронзови скулптури от бившето кралство Бенин по време на церемония в Националния музей в Лагос, предаде АФП. Това е поредното връщане на предмети, изнесени на Запад по време на колониалната епоха.

Подобно на други произведения, разпръснати из музеи и частни колекции по целия свят, тези бронзови скулптури, датиращи от XVI до XVIII век, са били ограбени през 1897 г. от британската армия по време на наказателна експедиция. Тя е белязана от разграбването на днешния град Бенин - бившата столица на кралство Бенин и настояща столица на щата Едо в южната част на Нигерия.

През последните години няколко бронзови скулптури от кралство Бенин бяха върнати от институции в Германия, Шотландия, Нидерландия и САЩ, но се смята, че стотици други предмети все още се намират в Европа и Америка.

В Нигерия съдбата на върнатите произведения продължава да бъде предмет на спорове, тъй като наследникът на древните крале на Бенин предявява претенции към тях, докато в град Бенин има специално построен музей, който да ги приюти.

Върнатите бронзови предмети идват от няколко музея в Цюрих и Женева.

„Те са доказателства за цивилизация, която още преди колонизацията е владеела изкуството на леенето на бронз на изключително сложно техническо и художествено ниво", каза нигерийската министърка на културата Ханату Муса Мусава по време на церемонията.

Швейцария също така предаде на Нигерия бронзова гривна и четири монолита от Иком - гравирани вулканични камъни, произхождащи от района на делтата на река Нигер.