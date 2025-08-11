БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Вяра Илиева
Спорт
Напред в Синсинати продължава и носителката на две титли от турнирите от Големия шлем Барбора Крейчикова.

Швонтек продължава без игра към третия кръг в Синсинати, Пегула с двусетов успех над австралийка
Снимка: БТА
Ига Швьонтек се класира директно за третия кръг на тенис турнира в Синсинати от сериите WTA 1000. Шампионката от Уимбълдън, която е поставена под номер 3 трябваше да играе срещу Марта Костюк. Но точно преди началото на мача, поставената под номер 25 украинка обяви, че се оттегля от сблъсъка поради контузия на китката.

Американката Джесика Пегула преодоля без проблеми втория кръг.

Четвъртата в световната ранглиста надделя с 6:4, 6:3 над австралийката Кимбърли Бирел в мач от втория кръг, като така записа първи успех над бившата си партньорка в турнирите по двойки.

В следващия кръг Пегула ще играе с полякинята Магда Линете.

Напред в Синсинати продължава и носителката на две титли от турнирите от Големия шлем Барбора Крейчикова. Чехкинята надигра с 2:6, 6:4, 6:3 украинката Елина Свитолона.

В следващия кръг Крейчикова ще срещне Ива Йович от САЩ, която изненадващо победи номер 20 в схемата Линда Носкова (Чехия) с 6:3, 6:0. Каролина Мухова елиминира французойката Каролин Гарсия след 7:6(3), 7:6(0) за 2 часа и 9 минути игра.

