Сибирски тигър в частен двор в Румъния предизвика проверка

Чете се за: 01:17 мин.
кадри сибирски тигър двор румъния станаха хит tикtoк видео
Снимка: илюстративна
Кадри на сибирски тигър, който се разхожда свободно в двор в окръг Дъмбовица, станаха вайръл в TikTok. След разпространението им полицията е образувала наказателно производство, за да провери законността на притежанието на дивото животно, съобщава Digi 24.

Разследването е насочено към произхода на тигъра и условията, при които се отглежда. Собственикът стопанисва менажерия в село Пичор де Мунте, в близост до град Търговище. През миналата година Националната екологична гвардия е наложила глоба от 120 000 леи след проверка на място.

На кадрите тигърът, наречен „Шере Хан“, е заснет отблизо, а в двора се виждат и други животни. Авторът на клипа коментира ситуацията с реплики като „Сибирски тигър в засада“.

Акаунтът има десетки хиляди последователи, а в коментарите някои потребители твърдят, че са имали пряк контакт с животното, когато е било малко. Други обаче изразяват сериозни притеснения за безопасността и настояват да бъде уведомена полицията за защита на животните.

