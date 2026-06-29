БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе,...
Чете се за: 00:57 мин.
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Регионални
Запази
Слушай новината

Проектът предвижда 26 ветрогенератора с височина 249 метра в едно от най-ценните места за птиците в Европа и ключов район за популацията на лешоядите и други защитени видове.

Волен Аркумарев, БДЗП: ,,Този инвестиционен проект е проблем, защото се реализира в НАТУРА зона 2000 в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, черните лешояди, скални орли, на по-малко от 300 метра от техните гнезда."

Стойчо Стойчев, БДЗП: ,,Египетският лешояд е застрашен колкото мечката панда. Това е най-застрашената птица на Земята и този ветропарк ще повиши смъртността. Дори един от генераторите е предвиден само на 300 метра от гнездото."

Източните Родопи са дом за видове, считани преди години за изчезващи. Перките са опасност за тях.

Стойчо Стойчев, БДЗП: ,,В България, в райони, където се срещат едри грабливи птици няма ветропаркове, единствените са в района на Калиакра. Но много жертви има в Испания и в Гърция."

Благодарение на над 30-годишните усилия на еколозите, от едва 10 двойки белоглав лешояд вече са 140, а тези на египетския са 35.

Тонка Атанасова, директор на РИОСВ- Хасково: ,,Всички сме пределно наясно, че в крайна сметка те са хората, които толкова години се борят да бъде повишена популацията на лешоядите в този регион. Но въпреки всичко, законодателството не забрянява категорично такъв вид инвестиционни намерение в Крумовица."

Това е първият проект, който сблъсква екологично чиста енергия и дивата природа.

Тонка Атанасова, директор на РИОСВ- Хасково: ,,Птиците следват посоката на вятъра, перката и тя се върти от вятъра. Зоната трябва да бъде заразена, това е лично мнение."

Решението на Експертния съвет ще е ясно до седмица. След това екоинспекцията трябва да прецени дали да даде зелена светлина на проекта.

#Природнизащитници #Източните Родопи #ветрогенератори #защитени птици #птици

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
3
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
4
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
5
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
6
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Още

Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Екипажът на „Шънчжоу-23“ отбеляза първия си месец в орбита с печена тиква и научни експерименти Екипажът на „Шънчжоу-23“ отбеляза първия си месец в орбита с печена тиква и научни експерименти
Чете се за: 02:17 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
За първи път у нас: Оперираха "пеперудено дете" в "Пирогов" За първи път у нас: Оперираха "пеперудено дете" в "Пирогов"
Чете се за: 02:22 мин.
Как биотехнологиите могат до доведат до революция в здравеопазването? Как биотехнологиите могат до доведат до революция в здравеопазването?
Чете се за: 03:10 мин.
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
16556
Чете се за: 12:45 мин.

Водещи новини

12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Полицаи спряха тир със спукани въздушни възглавници и откачен заден...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Заради подкуп от 8000 евро: Шефът на ВиК-Несебър с обвинение,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: 1450 вече са жертвите на земетресенията,...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ