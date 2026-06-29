Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи

Проектът предвижда 26 ветрогенератора с височина 249 метра в едно от най-ценните места за птиците в Европа и ключов район за популацията на лешоядите и други защитени видове.

Волен Аркумарев, БДЗП: ,,Този инвестиционен проект е проблем, защото се реализира в НАТУРА зона 2000 в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, черните лешояди, скални орли, на по-малко от 300 метра от техните гнезда."

Стойчо Стойчев, БДЗП: ,,Египетският лешояд е застрашен колкото мечката панда. Това е най-застрашената птица на Земята и този ветропарк ще повиши смъртността. Дори един от генераторите е предвиден само на 300 метра от гнездото."

Източните Родопи са дом за видове, считани преди години за изчезващи. Перките са опасност за тях.

Стойчо Стойчев, БДЗП: ,,В България, в райони, където се срещат едри грабливи птици няма ветропаркове, единствените са в района на Калиакра. Но много жертви има в Испания и в Гърция."

Благодарение на над 30-годишните усилия на еколозите, от едва 10 двойки белоглав лешояд вече са 140, а тези на египетския са 35.

Тонка Атанасова, директор на РИОСВ- Хасково: ,,Всички сме пределно наясно, че в крайна сметка те са хората, които толкова години се борят да бъде повишена популацията на лешоядите в този регион. Но въпреки всичко, законодателството не забрянява категорично такъв вид инвестиционни намерение в Крумовица."

Това е първият проект, който сблъсква екологично чиста енергия и дивата природа.

Тонка Атанасова, директор на РИОСВ- Хасково: ,,Птиците следват посоката на вятъра, перката и тя се върти от вятъра. Зоната трябва да бъде заразена, това е лично мнение."

Решението на Експертния съвет ще е ясно до седмица. След това екоинспекцията трябва да прецени дали да даде зелена светлина на проекта.