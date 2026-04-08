Силен Милър-Макинтайър и важна победа за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър демонстрира на какво е способен и допринесе за важен успех на Цървена звезда в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха Париж с 94:81 в мач от 36-ия кръг. В „Белградска Арена“ баскетболистите на Саша Обрадович изковаха нужното предимство през второто полувреме, за да спрат пропадането си от два грешни хода в турнира на богатите и да съхранят шансове за участие в плей-ин турнира след края на редовния сезон.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и отново показа колко е важен за сърбите. Българският национал постави името си сред най-резултатен и се отчете с дабъл-дабъл. Гардът финишира с 16 точки, 4 борби, 14 асистенции и 3 откраднати топки за 36 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/5 от средно разстояние, 2/8 от далечна дистанция и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

„Звездашите“ заемат деветото място във временното класиране с 20 успеха и 16 поражения, играчите на Юлиус Томас се намират на 16-та позиция с 14 успеха и 22 поражения. На 10 април (петък) Милър-Макинтайър и компания ще имат гостуване на АСВЕЛ Вильорбан. От своя страна Париж ще бъде домакин на Макаби Тел Авив ден по-рано.

Чима Монеке и Коди Милър-Макинтайър направиха така, че домакините да докосват двуцифрена преднина още на старта. Надир Хифи и Ламар Стивънс помогнаха на гостите да си стъпят на краката, но точният мерник на Огниен Добрич изведе сърбите с 6 точки напред след 10 минути игра.

Точните стрелби на Джъстин Робинсън, Сивъсън и Хифи накараха французите да поставят силно начало на втората част, за да сътворят пълен обрат. „Звездашите“ отново не останаха длъжни, този път чрез Джордан Нуора, Ибука Изундо и Милър-Макинтайър, които се постараха тимът от Белград да си върне увереността и лидерството, изстрелвайки се на голямата почивка при 57:54 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме предложи честа смяна на водачеството. Домакините удариха първи, а на сцената излязоха Ибука и Добрич, за да им осигурят разлика от 11 точки в края на предпоследния период.

Сърбите не намалиха оборотите и двуцифреният аванс остана непокътнат за начало а финалната десетка. До края на мача французите не бяха в състояние да нарушат статуквото и успехът остана в сръбския лагер.

Чима Монеке регистрира 21 точки и 9 борби за „звездашите“. Огниен Добрич наниза 19 точки, включително и с 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Ибука Изундо приключи с 13 и 6 овладени под двата ринга топки.

Надир Хифи бе над всички за Париж с 20 точки. Джъстин Робинсън и Джаред Родън добавиха по 13.