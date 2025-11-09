Силен старт на сезона за Йоана Илиева

Българската сабльорка Йоана Илиева започна сезона 2025/2026 с медал от Световната купа в Алжир. В оспорвана надпревара със 165 състезателки от 33 държави, Илиева показа характер и умения, оставайки само на точка от финала.

В серия от зрелищни мачове тя победи двукратната олимпийска шампионка София Позднякова и олимпийската вицешампионка Сара Балцер, а в двубоя за титлата отстъпи минимално с 14:15 на унгарката Шугар Катинка Батай.

Миналогодишната №2 в света започва сезона с бронз и големи амбиции за нови победи. Българската фехтовка получи и допълнителна радост – международният съдия Васил Миленчев ръководи мъжкия финал на турнира.

В неделя в Алжир предстоят отборните надпревари.