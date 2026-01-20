Силна геомагнитна буря удари Земята

Силна геомагнитна буря обхвана Земята през тази нощ. Достигнат е К-индекс 8 от скалата с 9 бала, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

Геомагнитната буря е в резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.

През целия ден вчера, Земята беше обхваната и от силна радиационна буря, която е опасна за комуникациите и източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.

Налице са и условия за полярни сияния, които при ясно време може да се забележат и от територията на нашата страна, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.