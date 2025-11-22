Симеон Николов блести с 10 точки при поредна победа на Локомотив Новосибирск

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в състава продължава да впечатлява в руската волейболна сцена, като не спира да трупа победи. Тимът на Пламен Константинов демонстрира солидна игра и ментална устойчивост, надвивайки шампиона Зенит Казан с 3:1 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31) гейма като гост.

Симеон Николов отново показа класа и стабилност на терена. Българският национал завърши с актив от 10 точки, включително четири аса и две успешни блокади, като показа отличен усет за точния момент и тактическа зрялост, реализирайки 4/9 в атака.

В решителния гейм именно Николов бе този, който донесе финалната точка, с която Локомотив сложи точка на спора и затвърди успеха си срещу силния съперник. Поредната победа за отбора под ръководството на Константинов е доказателство за постоянството и амбицията на състава, а българският състезател продължава да бъде ключова фигура за успехите на новосибирския тим.