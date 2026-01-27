Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с нов успех в Русия

Отборът на Локомотив (Новосибирск) се наложи над Белгород с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) гейма при гостуването си. Така тимът на Пламен Константинов, в който се състезава националът Симеон Николов, записа 18 победа от 21 кръга на първенството на Русия и е на второ място във временното класиране с 53 точки, изоставайки само от Зенит Казан.

По-малкият син на Владимир Николов умело диктуваше играта на Локомотив, като помогна много в първия гейм за успеха, а след негов силен сервис и последвала блокада Локомотив спечели и втората част.

В третия гейм Николов вдигна топката на Иля Казаченков без блокада за победната точка.

В следващия кръг Локомотив Новосибирск ще гостува на Нова Новокуйбишевск.