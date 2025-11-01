БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Николов и Локомотив запазиха перфектния си актив в първенството на Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Новосибирск е на първо място в класирането с 12 точки и геймова разлика 12:1.

симеон николов влезе тренировъчен режим локомотив новосибирск
Слушай новината

Локомотив Новосибирск с титулярния си разпределител Симеон Николов победи Газпром-Югра с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в мач от четвъртия кръг на руската волейболна Суперлига.

Така тимът на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков е на първо място в класирането с пълен актив от 12 точки и геймова разлика 12:1. Със същия актив е и Зенит Казан, който обаче има геймово съотношение 12:2.

Мачът бе много оспорван, като Локомотив взе ценен аванс в края на първата част - 21:19, а след това стигна и до два геймбола при 24:22, като реализира още първия.

Вторият гейм бе сходен, като тимът от Новосибирск отново взе аванс при 21:19, стигна до 24:22 и затвори частта при първа възможност.

Югра водеше през по-голяма част от третия гейм, като се стигна до равенство при 23:23, но последните две точки в мача бяха за домакините.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Европейски волейбол

Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига
Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига
Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия
Чете се за: 01:17 мин.
Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига
Чете се за: 00:52 мин.
Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп
Чете се за: 01:42 мин.
Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион
Чете се за: 00:47 мин.
Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ