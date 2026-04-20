Синер ще стартира на Мастърса в Мадрид с намерение да влезе в историята

Яник Синер, чието участие в Мастърса в Мадрид (22 април - 3 май) беше несигурно, пристигна в испанската столица в неделя и това означава, че световният номер едно може да влезе в историята на Мастърс турнирите.

След като победи Карлос Алкарас на финала в Монте Карло преди седмица, италианецът заяви, че все още не знае дали ще участва в турнира в испанската столица, и че неговият основен фокус е да бъде в оптимална форма за турнира в Рим, който започва на 6 май и за Ролан Гарос в края на същия месец.

От публикация в Инстаграм обаче става ясно, че Синер вече е в Мадрид. Ако Синер спечели трофея, той ще стане първият играч, завоювал пет поредни титли от Мастърс 1000 – Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. Италианецът е поставен под номер едно, втори в схемата е Александър Зверев.

Вторият в света Карлос Алкарас и четвъртият Новак Джокович отказаха участие в турнира заради контузии.

"Мадрид е мой дом, това е едно от най-специалните места в календара за мен и затова толкова много ме боли, че не мога да играя тук за втора поредна година“, написа испанецът в социалните мрежи в сряда.

Сръбската легенда също обяви, че се оттегля от Откритото първество на Мадрид заради контузия в дясното рамо. За последно 38-годишният Джокович участва в турнира в Индиън Уелс през март.