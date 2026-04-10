Синер срещу Зверев на полуфиналите в Монте Карло

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
№2 и №3 в света не допуснаха изненади в мачовете си в петък.

Яник Синер добави още едно впечатляващо постижение към сезона си през 2026 година, след като се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, побеждавайки без особени затруднения Феликс Оже-Алиасим.

№2 в световната ранглиста се наложи с 6:3, 6:4 и си осигури сблъсък с Александър Зверев в следващата фаза. Италианецът, който бе спечелил рекордните 37 поредни сета на турнири от категория Мастърс 1000 преди да отстъпи сет на Томаш Махач в предишния кръг, вече има 20 последователни победи на това ниво. Единствено Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович са постигали подобна серия в историята на тези надпревари (от 1990 г. насам).

„Чувствам, че направих крачка напред днес“, коментира Синер след мача. „Беше много труден двубой и знаех, че трябва да се подобря в определени елементи. Сервисът ми все още не е на нивото, на което искам да бъде, но като цяло съм доволен. Вчера бях доста уморен, но се възстанових добре. Ще видим какво предстои утре, но съм щастлив, че отново съм на полуфинал“, добави италианецът.

Синер реализира по един пробив във всеки сет и затвори мача за 92 минути, демонстрирайки характерната си стабилност от основната линия. Това ще бъде третият му полуфинал в Монте Карло, като в събота ще се изправи срещу поставения под №3 Зверев в битка за място на финала. Германецът по-рано през деня надделя над младия бразилец Жоао Фонсека със 7:5, 6:7 (3), 6:3.

„За всички това е първата седмица на клей, така че няма как да бъде лесно“, каза Зверев. „Играта няма да е най-красивата, но важното е, че спечелих и съм на полуфинал. Най-добрият ми сет беше третият, което показва развитие. Това е ключът тази седмица – да подобрявам играта си и да напасна по-агресивния си стил към настилката, защото на клей ми е малко по-трудно, отколкото на твърди кортове. Като цяло съм доволен“, добави германецът.

Свързани статии:

Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло
Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло
Испанецът продължава защитата на трофея в Монте Карло.
Чете се за: 02:47 мин.
#тенис турнир в Монте Карло 2026 # Александър Зверев #Яник Синер

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
2
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
3
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
4
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист Джефри Епстийн
5
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
6
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло
Чете се за: 02:47 мин.
Валентен Вашеро стана първият монегасец достигнал до четвъртфиналите в Монте Карло Валентен Вашеро стана първият монегасец достигнал до четвъртфиналите в Монте Карло
Чете се за: 02:15 мин.
Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета
Чете се за: 01:50 мин.
Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос" Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:55 мин.
Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
