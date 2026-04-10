Синер срещу Зверев на полуфиналите в Монте Карло

Яник Синер добави още едно впечатляващо постижение към сезона си през 2026 година, след като се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, побеждавайки без особени затруднения Феликс Оже-Алиасим.

№2 в световната ранглиста се наложи с 6:3, 6:4 и си осигури сблъсък с Александър Зверев в следващата фаза. Италианецът, който бе спечелил рекордните 37 поредни сета на турнири от категория Мастърс 1000 преди да отстъпи сет на Томаш Махач в предишния кръг, вече има 20 последователни победи на това ниво. Единствено Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович са постигали подобна серия в историята на тези надпревари (от 1990 г. насам).

„Чувствам, че направих крачка напред днес“, коментира Синер след мача. „Беше много труден двубой и знаех, че трябва да се подобря в определени елементи. Сервисът ми все още не е на нивото, на което искам да бъде, но като цяло съм доволен. Вчера бях доста уморен, но се възстанових добре. Ще видим какво предстои утре, но съм щастлив, че отново съм на полуфинал“, добави италианецът.

Синер реализира по един пробив във всеки сет и затвори мача за 92 минути, демонстрирайки характерната си стабилност от основната линия. Това ще бъде третият му полуфинал в Монте Карло, като в събота ще се изправи срещу поставения под №3 Зверев в битка за място на финала. Германецът по-рано през деня надделя над младия бразилец Жоао Фонсека със 7:5, 6:7 (3), 6:3.