Скай Бейли над всички в многобоя на световното по спортна гимнастика в Ротердам

Американката Скай Блейкли спечели титлата в многобоя при жените на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия), отбелязвайки успешно завръщане след контузия на ахилесовото сухожилие, която провали опита ѝ за участие на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

21-годишната гимнастичка събра общо 55.733 точки в зала „Ахой Арена“, за да завоюва първата си индивидуална световна титла. Рускинята Людмила Рощина спечели среброто с 55.199, а 16-годишната китайка Къ Цинцин завърши трета с 55.032 точки.

Блейкли скъса ахилеса на десния си крак по време на тренировка на земя, два дни преди американските олимпийски квалификации през 2024-а, което сложи край на шансовете ѝ за класиране на Игрите в Париж. Тя пропусна и квалификациите за Токио през 2021 година заради скъсана връзка на лакътя.

Победата в Ротердам е значим пробив за Скай Блейкли, която преди това бе печелила злато в отборната надпревара на Световните първенства през 2022-а и 2023 година, но нямаше медал - индивидуално от световен форум. Тя стана първата американка, ликувала със световната титла в многобоя след Симон Байлс през 2023 година.