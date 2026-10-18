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Слаб интерес към изборите в пазарджишкото село Мало Конаре

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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слаб интерес изборите пазарджишкото село мало конаре
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Безпроблемно и при изключително ниска избирателна избирателна активност се провеждат частичните местни избори в пазарджишкото село Мало конаре.

По последни данни до урните са отишли под 9%.

Към 16.00 часа правото си на глас са упражнили 265 жители при общ брой избиратели 3109. Те гласуват с машини в 4 секции в училището в най-голямото село в община Пазарджик.

Изборите се провеждат при необичайни обстоятелства, след като един от първоначално регистрираните кандидати почина на 7 октомври. Сега за доверието на хората се борят двама кандидати.

#двама кандидати #село Мало Конаре #ниска избирателна активност #избори

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