Слаб интерес към изборите в пазарджишкото село Мало Конаре

Безпроблемно и при изключително ниска избирателна избирателна активност се провеждат частичните местни избори в пазарджишкото село Мало конаре.

По последни данни до урните са отишли под 9%.

Към 16.00 часа правото си на глас са упражнили 265 жители при общ брой избиратели 3109. Те гласуват с машини в 4 секции в училището в най-голямото село в община Пазарджик.

Изборите се провеждат при необичайни обстоятелства, след като един от първоначално регистрираните кандидати почина на 7 октомври. Сега за доверието на хората се борят двама кандидати.