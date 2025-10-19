Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно

Днес слънцето ще е главен герой в прогнозата, макар че сутринта в планините все още ще има малко облаци и кратки превалявания. През деня обаче небето ще се проясни и ще стане приятно свежо.

Вятърът ще се засили – особено в Северна България, където ще духа силно от запад-северозапад. Температурите ще останат есенни: между 7° и 12° сутрин и 13°–18° следобед.

По Черноморието сутринта може да превали, но следобед ще е слънчево и сравнително спокойно. Морето ще е леко развълнувано – 1–2 бала, а въздухът ще достигне 15°–17°.

В планините – малко сняг над 1800 метра сутринта, после ясно небе и чист въздух. Температурите там ще са около 9° на 1200 м и 2° на 2000 м.

След уикенда времето ще се стабилизира – слънчево начало на седмицата, слаб южен вятър и студени утрини със слана в някои райони. Максимумите обаче ще се покачат – до 19°, а в средата на седмицата на места ще мине кратък дъжд.

Като цяло – типична есен: студени утрини, топли следобеди и златни лъчи, които карат деня да изглежда по-дълъг, отколкото е.