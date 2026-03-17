Облаци, дъжд и сняг в края на деня във вторник

През деня облачността ще се увеличава, а към вечерта на места в Западна България ще започнат валежи. В по-ниските райони ще превалява дъжд, а в планините – сняг.

Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, около 12 градуса в София.

В планините ще бъде предимно облачно, като в по-високите части над 1300 метра ще вали сняг. Вятърът ще бъде по-силен, а температурите ще са около 7 градуса на 1200 метра и около минус 1 градус на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще се увеличи до вечерта, но валежи не се очакват. Температурите ще бъдат между 8 и 10 градуса, а морската вода – около 7–9 градуса.

Денят постепенно се увеличава – в София слънцето изгрява в 6:36 ч. и залязва в 18:35 ч.