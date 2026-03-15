Застудяване и валежи през новата седмица

През новата седмица времето в България ще се промени. Очакват се повече облаци, валежи и постепенно понижение на температурите.

Още в понеделник облачността ще започне да се увеличава. До вторник тя ще стане значителна и така ще остане до четвъртък. На места сутрин ще има мъгли и намалена видимост.

Във вторник на отделни места в Западна България може да превали слаб дъжд. В сряда и четвъртък валежи се очакват и в други райони на страната.

В планините валежите ще бъдат от сняг.

Вятърът постепенно ще се усилва, а температурите ще се понижат. До четвъртък дневните температури в много райони ще бъдат около и под 10 градуса.