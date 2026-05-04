Славия поздрави Левски за спечелената титла

Славия честити на Левски спечеленото първо място в шампионата.

"Сините" победиха с 1:0 у дома ЦСКА 1948 и са недостижими на върха в Първа лига четири кръга преди края на сезона.

Изявлението на клуба:

ПФК Славия поздравява ПФК Левски за спечелването на шампионската титла на България. Завръщането на върха за "сините" след 17 години е наистина забележително събитие за вековния ни и най-стар спортен съперник. Първото място в шампионата и 27-ият шампионски трофей са заслужено признание за клуба, а триумфът с най-ценното отличие в клубния футбол в България заслужава уважение. Пожелаваме и успешно участие на Левски в европейските турнири.