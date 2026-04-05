Славия се върна на победния път с успех срещу Черно море

Славия постигна ценна победа с 3:1 при визитата си на Черно море във Варна и се изкачи до осмото място във временното класиране с 38 точки, изпреварвайки Ботев Пловдив. Домакините остават шести с 43 пункта и се отдалечиха от топ 4.

„Белите“ удариха рано, след като Илиян Стефанов откри резултата още в 11-ата минута след добра комбинация с Янис Гермуш. Именно Гермуш удвои от дузпа в 56-ата минута, отсъдена за нарушение срещу Кристиян Балов.

Черно море върна интригата в 71-ата минута, когато Васил Панайотов реализира ефектно със задна ножица. Малко по-късно обаче Емил Стоев се възползва от грешка в защитата и оформи крайното 3:1.

До края гостите контролираха развоя, а вратарят Леви Нтумба се намеси решително в ключови ситуации, за да гарантира успеха на столичния тим.

В следващия кръг Славия приема Септември София, а Черно море ще гостува на шампиона Лудогорец.

