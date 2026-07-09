Славия ще представи отбора си за новия сезон преди контролата с Монтана

Славия ще изиграе последна контрола преди началото на новия сезон в Първа лига. На 11 юли (събота) от 18:30 часа "белите" ще се изправят срещу втородивизионния Монтана на стадион "Александър Шаламанов".

Преди началото на двубоя ще има официално представяне на състава за следващото първенство.

До старта на шампионата воденият от треньора Ратко Достанич състав ще се подготвя в София. На 20 юли (понеделник) от 19:15 часа Славия е домакин на ЦСКА София в мач от първия кръг.