След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“

Ново Спешно отделение вече приема пациенти в УМБАЛ „Пловдив“. Обновяването на близо 872 кв. м от болницата е планирано още преди десет години, а днес обектът беше официално открит от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Инвестицията в строително-монтажните дейности възлиза на над 750 хил. евро с ДДС.

„Проектът дълго очакваше своя завършек, но днес той вече е факт“, заяви министър Ивкова. Тя даде висока оценка на качеството на строително-монтажните работи, оборудването и апаратурата и подчерта, че подобрените условия ще допринесат за предоставянето на висококачествена спешна медицинска помощ.

Обновяването е част от проекта за модернизация на спешната помощ, който обхваща 235 обекта - центрове, филиали и спешни отделения в страната. По думите на министъра около 160 от тях вече са завършени. Целта е да се осигури навременна и качествена спешна медицинска помощ за 98% от населението.

Новото отделение разполага със зона за медицински триаж, консултативни кабинети, манипулационни, шокова зала и помещения за наблюдение и изолация. Осигурени са отделни входове за амбулаторни пациенти, за пристигащите с линейка и за персонала, както и по-добър достъп за хора с увреждания.

Снимки: БТА

Стойността на изпълнените строително-монтажни работи е 750 359,80 евро с ДДС. Министерството на здравеопазването реализира обновяването по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Министър Ивкова благодари на ръководството и екипа на болницата за усилията по завършването на проекта и пожела на работещите в отделението здраве и сили, за да помагат на пациентите в нужда.