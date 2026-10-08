БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:50 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:22 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Ново Спешно отделение вече приема пациенти в УМБАЛ „Пловдив“. Обновяването на близо 872 кв. м от болницата е планирано още преди десет години, а днес обектът беше официално открит от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Инвестицията в строително-монтажните дейности възлиза на над 750 хил. евро с ДДС.

„Проектът дълго очакваше своя завършек, но днес той вече е факт“, заяви министър Ивкова. Тя даде висока оценка на качеството на строително-монтажните работи, оборудването и апаратурата и подчерта, че подобрените условия ще допринесат за предоставянето на висококачествена спешна медицинска помощ.

Обновяването е част от проекта за модернизация на спешната помощ, който обхваща 235 обекта - центрове, филиали и спешни отделения в страната. По думите на министъра около 160 от тях вече са завършени. Целта е да се осигури навременна и качествена спешна медицинска помощ за 98% от населението.

Новото отделение разполага със зона за медицински триаж, консултативни кабинети, манипулационни, шокова зала и помещения за наблюдение и изолация. Осигурени са отделни входове за амбулаторни пациенти, за пристигащите с линейка и за персонала, както и по-добър достъп за хора с увреждания.

Снимки: БТА

Стойността на изпълнените строително-монтажни работи е 750 359,80 евро с ДДС. Министерството на здравеопазването реализира обновяването по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Министър Ивкова благодари на ръководството и екипа на болницата за усилията по завършването на проекта и пожела на работещите в отделението здраве и сили, за да помагат на пациентите в нужда.

#спешно отделение #ремонт #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
3
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
4
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
5
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
6
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Още

Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система
Чете се за: 00:42 мин.
Любопитни факти за Нобеловата награда за литература Любопитни факти за Нобеловата награда за литература
Чете се за: 04:32 мин.
Каква е оценката на университетите у нас? МОН представя рейтинговата система Каква е оценката на университетите у нас? МОН представя рейтинговата система
Чете се за: 00:27 мин.
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:42 мин.
Астрономи наблюдават планетарни сблъсъци, за да разберат повече за древното минало на Земята Астрономи наблюдават планетарни сблъсъци, за да разберат повече за древното минало на Земята
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ