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След 10-месечен ремонт: Отвориха за движение жп линията Берлин – Хамбург

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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месечен ремонт отвориха движение линията берлин ndash хамбург
Снимка: илюстративна
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Железопътната линия между Берлин и Хамбург беше отново отворена за движение след повече от десет месеца основен ремонт, съобщи германският железопътен оператор "Дойче Бан". Възстановяването на трафика ще доведе до повече директни връзки, по-кратко време за пътуване по някои направления и ще превърне трасето в ключов транспортен коридор между Прага и Копенхаген.

С приключването на модернизацията междуградските влакове отново ще се движат на всеки 30 минути между двата най-големи германски града, а регионалните линии ще възстановят обичайните си маршрути. До края на юни обаче част от влаковете ще се движат с намалена скорост заради тестове на новата техника по трасето.

Броят на директните междуградски влакове по линията ще нарасне от 38 на 52 дневно. Отново ще бъдат обслужвани гарите в Бюхен, Лудвигслуст и Витенберге, където ежедневно ще спират над 20 междуградски влака. С възстановяването на основното трасе отпада и необходимостта от обходния маршрут през Щендал, Залцведел и Юлцен.

Линията ще има и международно значение като част от директния железопътен коридор между Чехия, Германия и Дания. Влаковете "Рейлджет" ще обслужват маршрута Прага – Берлин – Хамбург – Копенхаген три пъти дневно във всяка посока.

От "Дойче Бан" съобщиха, че времето за пътуване между Хамбург и Дрезден ще бъде съкратено с около 40 минути до приблизително три часа и половина. Влаковете по това направление ще се движат осем пъти дневно във всяка посока. Възстановяват се и всички директни международни връзки към Будапеща, Братислава, Прага и Виена.

Компанията въвежда и нови туристически маршрути. За първи път пътниците ще могат да пътуват с влаковете "Интер Сити Експрес Ел" директно от Берлин до Вестерланд на остров Зилт. От 11 юли ще бъде открита и директна връзка от Кьолн до Зилт без прекачване, както и линия от Франкфурт на Майн през Гисен до острова.

От железопътния оператор призоваха пътниците да проверяват актуалните разписания преди пътуване заради промените, които влизат в сила с възстановяването на движението по линията.

#жп линия #жп гара #движение на влакове #Хамбург

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