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След като четирима души загубиха живота си във водите на Струма - продължава къпането в неохраняеми реки, язовири и водоеми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
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цяла нощ издирваха второто изчезнало дете река струма
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Тридневен траур от днес е обявен в община Дупница след трагедията край село Пастух, при която две деца, баба им и дядо им се удавиха в река Струма. Хора от съседни населени места край Пастух казват че въпреки опасността и забраните за плуване Струма си остава притегателно място за много хора през летните месеци.

Опасна и непредсказуема. Така на кратко описват река Струма опитни рибари и гмуркачи.

Любомир Ковачки: "Бързеи има много, вирове има много, това е река и не можеш да кажеш дали година с година тя ще бъде същата, защото реката постоянно приижда, прави наноси, яде брега, бута дървета."

На около три километра от мястото, където в петък се разиграва трагедията с 4-та удавени, табела напомня за друг инцидент - отново във вир на реката.

Малин Попов: "Там има смъртен случай има голяма обозначителна табела която изписва 4 метра и половина опасно течение, три смъртни случая които предупреждават и вече вие си влизате на собствен риск."

Въпреки че многократно на мястото на трагедията е поставяна предупредителна табела, във фаталния ден тя липсва. А вирът е притегателно място не само за местните.

Цветанка Манчова, кметски наместник на с. Пастух: "Идват тинейджъри всеки петък и събота, от всякъде, идват и се къпят във вира. Те го много добре познават вира, знаят за какво става въпрос, защото той е дълбок до скалата, 8-10 метра."

Отиваме на едно от популярните край Благоевград, известно като Бистрака. Табели за забранено къпането не откриваме, но срещаме рибари, които са наясно с опасностите.

Любен Гоцин: "Аз идвам, но винаги гледам да е твърдо под краката ми. Опасно е. Никога не бих влязъл на вътре във водата."

С кметска заповед къпането не е разрешено, както в реките, така и в неохраняемите язовири и водоеми край Благоевград.

Парк "Бачиново" е сред любимите места за разходки на жителите и гостите на Благоевград, особено през горещите летни месеци. Езерото, което се намира в парка обаче е строго забранено за къпане.

Забраната за плуване обаче не се спазва в Пловдив. И днес в района на панаирния мост се виждат плуващи в реката.

Андрей: "Не те ли е страх, че може някой да се удави? Всеки лято тука сме, плуваме с жената и децата идваме… Глобяват ли ви от общината? Не, когато хващат полицията взимат картата само, това е."

главен инспектор Петър Петров, началник сектор СОД: "Това е типичен случай на това какво не трябва да се прави. От една страна тъй като са неохраняеми, от друга страна защото е знаем какви опасности могат да крият като клони, дупки, подмоли, места където можем да се закачим."

През последната година в реките и язовирите в пловдивско живота си загубиха 5 човека.

По темата работиха Станислава Христова и Златин Бояджиев

#село Пастух #удавили се #тридневен траур #Община Дупница

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