Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема...
Чете се за: 03:45 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Словения въвежда намалено работно време за по-възрастни работници

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:47 мин.
По света
словения въвежда намалено работно време възрастни работници
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Нов закон, предоставящ революционни промени на пазара на труда, ще влезе частично в сила в Словения от 1 януари 2026 г. Освен че предвижда увеличение на помощите за безработните и участниците в обществени дейности, както и по-лесен достъп до пазара на труда за млади хора, студенти и пенсионери, законът ще позволи и на работниците, наближаващи пенсиониране, да намалят трудовите си задължения.

По-конкретно, работниците над 58 години, както и тези с поне 35 години трудов стаж, ще могат практически да избират: почивен петък, удължен уикенд или намалено работно време – шест часа на ден. Това беше потвърдено от Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности на страната пред словенските медии. Министерството се ръководи от Лука Месец от партия Левица – най-малката партия в парламента, припомня изданието. В ход е изготвянето на подзаконови актове, които ще позволят прилагането на тези нови правила.

Моделът, наречен 80-90-100, предвижда 80% работно време, 90% заплата и пълни осигуровки, сякаш се работи на 100%. Идеята отчасти е заимствана от Исландия, Ирландия и Германия, където подобни модели са довели до положителни резултати: по-висока производителност, по-малко отсъствия и по-добра ефективност. Пилотни проекти вече са проведени в технологични компании в Словения, които са показали подобни резултати.

Словенското министерство на труда заяви, че ако промените се окажат успешни, са възможни допълнителни промени до края на 2028 г. – бонус за работа в събота, задължителен коледен бонус за всички служители и въвеждане на 38-часова работна седмица.

Предвиждат се и допълнителни мерки като част от първата фаза на законовите промени. Безработните в Словения ще получават повече пари чрез обезщетения от 2026 г. Максималната сума, която безработните ще получават през първите три месеца след прекратяване на трудовото правоотношение, ще бъде 130% от средната брутна минимална работна заплата, която в момента надвишава 1660 евро, съобщават словенските медии. Ако не си намерят работа след три месеца, следва обезщетение от 110%, след това 100% и накрая 70% от средната брутна минимална работна заплата.

Предвидени са и значителни промени и бонуси за ученици, студенти и участници в обществени дейности. Те ще имат по-високи минимални почасови заплати и по-добри условия на труд. Предвидени са и специални стимули за наемане на работа на лица над 59 години - до 40% от месечната нетна работна заплата.

Месечният лимит за работа за пенсионерите се увеличава от 60 на 85 часа, което също така увеличава пропорционално максималния годишен доход, който могат да получават на тази основа.

Приемането на този закон беше предшествано от продължителни преговори със социалните партньори, но в крайна сметка законът беше приет по спешна процедура, тъй като приемането му беше свързано с риск от загуба на 140 милиона евро от европейските фондове.

#Словения #намалено работно време #пенсиониране

