Служебеният министър на земеделието: Ще има държавен контрол и нулев толеранс към злоупотребите

Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието и храните със заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото.

При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Тахов пожела успех на министър Христанов.

Иван Христанов: „България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега.“ "Министерството на земеделието и храните ще бъде реален инструмент, който ще пренапише значението на една работеща държава – инструмент за ред, инструмент за справедливост, инструмент за защита на българската земя и инструмент за спиране на кражбите. Българската земя не е актив. Тя не е парцел. Тя не е схема – тя е памет, хляб и корен. Без земята си България няма народ. Без грижа за земята си България не е държава. Дълги години безстопанственост и корупционни практики подкопаваха доверието в институциите и превръщаха държавата от гарант в наблюдател. Това приключва днес. Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Ще има истински държавен контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към злоупотребите."

Христанов даде заявка, че земеделското министерство ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя. С поемането на поста Иван Христанов заяви готовност за последователни действия, насочени към стабилизиране на системата, възстановяване на доверието и утвърждаване на държавността в един от стратегическите за страната сектори.