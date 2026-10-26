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Служители на ЮЗДП и полицията задържаха ловци по време на незаконен лов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Служители на ЮЗДП и полицията задържаха ловци по време на незаконен лов
Снимка: ЮЗДП
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Служители на Югозападното държавно предприятие, съвместно с органите на полицията, проведоха успешна акция срещу бракониерството след сигнал, подаден на телефон 112.

В първоначалните действия се включват директорът на ДГС – Петрич инж. Митко Николов и служителят инж. Николай Митрев, които първи установяват и спират за проверка високопроходим автомобил, превозващ двама мъже. При проверката в багажника на автомобила е открито дивечово месо. Установени са също ловни пушки в калъфи и патрондаши.

Служителите на ДГС – Петрич са осъществили контакт с Ловно дружество – Петрич, откъдето е потвърдено, че за деня на получения сигнал няма издадено разрешително за лов на едър дивеч. Оръжията, автомобилът и дивечовото месо са иззети от компетентните органи за предприемане на последващи действия.

Акцията се провежда в деня на изборите и е резултат от бързата реакция на горските служители и добрата координация с полицията, съобщиха от ЮЗДП. Случаят е пореден пример за активните действия на служителите на ЮЗДП и държавните горски стопанства за противодействие на бракониерството и опазване на дивечовите запаси.

#ловци #ЮЗДП #петрич

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