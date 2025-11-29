Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност

Фирмите, ангажирани с поддържането на пътищата през зимния сезон, са в готовност да извършват възложената им дейност. Това установи проверка, извършена от представители на „Пътна полиция“ и Община Бургас.

Фирмите представиха наличната техника за почистване на пътищата при снеговалеж и заледяване.

През настоящия зимен сезон пътната мрежа в Бургас ще се обслужва от Консорциум „Почистване Бургас“ ДЗЗД.

Дружеството има в наличност 34 машини. Проверката на автопарка установи, че те са в добро техническо състояние. Осигурени са инертни материали за обработка на пътната настилка: 130 тона сол, 450 тона пясък, 3 тона технически калциев хлорид и 1000 литра антилед препарат.

Зимното поддържане на общинската пътната мрежа в съставните селища ще се извършва от „Чистота“ ЕООД. В готовност за извършване на тази дейност са 8 машини с гребла и ръсачки за пясък и сол, един комбиниран багер с ротор, два булдозера и челен товарач.

Тяхната изправност също бе потвърдена при проверката на техническото състояние на автопарка. Дружеството има в наличност 45 тона пясък и 75 тона сол, като при необходимост ще бъдат осигурени още инертни материали.