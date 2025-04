Снимки от аутопсията на Робърт Ф. Кенеди породиха разногласие между децата му

Разсекретяването на архиви, свързвани с убийството на бившия американски сенатор Робърт Ф. Кенеди през 1968 г., породи разгорещен спор в семейството му, след като сред публикуваните документи се оказаха и шокиращи снимки от аутопсията му, съобщи АФП.

Решението за публикуването беше взето от президента Доналд Тръмп, който подписа указ за разсекретяването малко след завръщането си в Белия дом.

Кери Кенеди, дъщеря на убития американски политик, определи публикуването на снимките като болезнено преживяване, и написа, че споменът за баща ѝ сега ще бъде помрачен по нов и невъобразимо тежък начин. "Вече няма да го помним такъв, какъвто беше - тези шокиращи, брутални снимки ще се появяват отново и отново пред очите ни“, написа тя в "Екс".

It was hard to be an 8-year-old girl who lost her father to a man with a gun. It was hard to absorb that violence. It was hard to imagine what his final moments were like. It was hard knowing that anytime I watched a movie or show about the 1960s, I’d inevitably relive the worst… pic.twitter.com/75JrcieCOX