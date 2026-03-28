Сноубордистката Анита Райчева с шесто място на световното за младежи в Италия

Българската националка Анита Райчева се класира на престижното шесто място в паралелния гигантски слалом на Световното първенство по сноуборд за младежи и девойки до 21 години във Фолгария (Италия).

Силното представяне на българките бе допълнено от Аглика Георгиева, която завърши осма, както и от Биляна Замфирова (17-а) и Андреа Коцинова (19-а).

При младежите най-предно класиране за България записа Александър Георгов с 14-а позиция. Димитър Василев завърши 18-и, а Генко Дойчинов се нареди на 31-о място.

Световното първенство във Фолгария приключва утре с надпреварата в паралелния слалом.