Софийската районна прокуратура задържа двама обвиняеми за побой в парка „Света Троица“

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже – на 44 г. и на 36 г., пребили мъж в парка „Света Троица“, съобщиха от държавното обвинение. Нападателите са задържани за срок от 72 часа.

На 6 октомври в столичния парк „Света Троица“ обвиняемите К. Х. и А. Р. удряли с ръце и крака в лицето и тялото мъж, като му причинили лека телесна повреда. Обвиняемите са извършили деянието по хулигански подбуди на публично място и при липсва на личен мотив, пише в съобщението.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по текстове от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо двамата, съобщиха от прокуратурата.

В сряда прокуратурата обвини мъж, нанесъл средна телесна повреда на 64-годишна жена, като хвърлил тесла по нея. По случая се води разследване.