Софийският университет открива нови бакалавърски програми от 2026 година

От учебната 2026/2027 година Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще предлага две нови бакалавърски програми, насочени към бъдещи учители и млади хора с интерес към образованието и езиците.

Едната програма е „Начална училищна педагогика и религия“. Тя е съвместна с Богословския факултет и подготвя студенти за работа като начални учители и учители по религия в първи до четвърти клас. Обучението е редовно, продължава четири години и включва много практическа работа в училища. Завършилите ще могат да работят не само като учители, но и като експерти в образователни институции и организации.

Втората нова програма е „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. Тя ще се провежда във филиала на университета в Бургас и е насочена към подготовка на учители по корейски език. Студентите ще изучават езика интензивно, както и корейската култура, литература и традиции. Обучението отново е редовно и продължава осем семестъра.

Тази програма, заедно с вече съществуващите по китайски и японски език, е единствена по рода си в България и подготвя учители по източни езици. Завършилите ще получат диплома „бакалавър“ и квалификация „учител по корейски език“, което им дава възможност за реализация в училища и други образователни сфери.

От университета припомнят, че за кандидатстването през 2026 година ще се признават оценките от държавните зрелостни изпити за почти всички бакалавърски програми, което улеснява бъдещите студенти при избора им.