Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 04:57 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Софийският зоопарк става дом за два каракала, конфискувани в Испания (СНИМКИ)

Чете се за: 01:30 мин.
Общество
Шадоу и Калахари идват в България от Спасителен център в Нидерландия

двойка каракали новите звезди софийския зоопарк
Тази година в Софийският зоопарк пристигнаха две нови звезди – двойката каракали Шадоу и Калахари. Красивите котки пристигат от Спасителен център в Нидерландия.

Преди време те са били конфискувани от полицията в Испания от собственици, които са ги отглеждали незаконно без документи за произход и разрешителни и са настанени в спасителния център.

Софийският зоопарк е в партньорски отношения с Rescue center AAP, от където преди време получи и три блатни риса.

След реконструкция и разширяване на загражденията в сектор Дребни хищници бяха създадени и подходящи условия за отглеждане на каракали и затова Шадоу и Калахари бяха настанени за постоянно в Софийския зоопарк.

В България отглеждането на диви животни от семейство Котки от частни лица е забранено от закона. Въпреки това и у нас и в други страни от Европейския съюз продължава незаконното отглеждане на каракали, сервали, блатни рисове, а даже и на големи котки. Тези животни не са домашни любимци и обикновено след конфискацията им се настаняват в спасителни центрове или зоопаркове, защото не могат да бъдат освободени в дивата природа, където няма да оцелеят.

Снимки: Марио Александров

#каракали #софийски зоопарк

