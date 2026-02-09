Солена глоба за Левски за расистките обиди към Текпетей

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи санкция на Левски заради расистките обиди, отправени от фенове на „сините“ към нападателя на Лудогорец Бърнард Текпетей по време на финала за Суперкупата на България.

Случаят бе отложен за допълнително разглеждане, а окончателното решение беше взето на днешното заседание на комисията. Съгласно официалното съобщение, Левски е наказан с имуществена санкция в размер на 9586.72 евро за действия, с които е било накърнено достойнството на лице на расова основа.

Наказанието е наложено по чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Дисциплинарния правилник на БФС за сезон 2025/2026.

От клуба имат право да обжалват решението пред Апелативната комисия в седемдневен срок от обявяването му.



Ето и останалите решения на комисията:

С предупреждение се наказват 30 състезатели. Със спиране на състезателните права се наказват:

Светослав Ковачев (Арда) 1 мач 127.82 евро

Идову Акинтола (Арда) 1 мач 127.82 евро

Мартин Георгиев (Спартак Вн) 1 мач 102.26 евро

Максим Ковальов (Спартак Вн) 1 мач 766.94 евро

Райън Бидунга (Локомотив Сф) 1 мач 153.39 евро

Лукас Сантос (Локомотив Пд) 1 мач 127.82 евро

Със забрана за изпълняване на функции се наказва:

Славко Матич (Септември) 1 мач 613.26 евро



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак Варна с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За хвърлени предмети опасни за здравето, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак Варна с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За хвърлени предмети довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ФК Спартак. Варна да възстанови щетите на стадион „Тича” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив София с имуществена санкция в размер на 255.65 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК Локомотив София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Берое Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

Подлежащо на обжалване:

По сезиране на СК за уронване престижа и нарушаване честта и достойнството на съдия в медиите на основание чл. 37, ал.1, т.17, ал.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Арда Кърджали с имуществена санкция в размер на 3067.75 евро.